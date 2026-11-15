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Jhansi News: कृष्ण भजन पर कथक और नगाड़ा वादन ने मोहा मन

Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
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Kathak and Nagada recital on Krishna Bhajan captivated the hearts.
झांसी। प्रभु श्रीरामलाल संगीत महाविद्यालय की ओर से लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में आयोजित 51वें अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में संगीतज्ञों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। संगीताचार्य हरिराम वर्मा ने सरस्वती वंदना की एवं मोहक भजन गाया। इसके उपरांत कथक नृत्यांगना पूजा तिवारी ने कृष्ण वंदना की और मानसी मिश्रा के साथ कथक की युगल प्रस्तुति दी।
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जबलपुर के अखिल पटेल ने वेद, वर्षा पटेल, अवंतिका गुप्ता तथा पावनी के साथ कथक नृत्य के माध्यम से शिव स्तुति की प्रस्तुति दी। अपने एकल अभिनय द्वारा महारानी कैकई की व्यथा को प्रस्तुत किया। अभिनय द्वारा श्रीकृष्ण लीला की अलौकिक छटा से श्रोताओं और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दिल्ली के सचिन शर्मा ने तबला पर मोहक प्रस्तुति दी। दिल्ली के शास्त्रीय गायक अविनाश कुमार ने रंग न डारो...गायन पेश किया। अंतरराष्ट्रीय नगाड़ा वादक मनीष देवरी ने भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।
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इससे पहले सुबह प्राचार्या सलोनी झा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने संगीतमय गीता पाठ किया। कृष्णकांत झा ने गीता पर प्रवचन दिए। कार्यक्रम में नरोत्तम दास अग्रवाल, विजय सिजरिया, अवधेश राय, मीरा श्रीवास्तव, अमृता गुप्ता, पूजा खरे, ज्योत्सना यादव आदि मौजूद रहीं। संचालन ब्रज भूषण झा ने एवं आभार सुरेश चंद्र खरे ने व्यक्त किया।
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आज के आकर्षण
सह संयोजक दिनेश भार्गव ने बताया कि रविवार को संगीत सम्मेलन में दिल्ली के रोहित कुमार व प्रियांशु कश्यप द्वारा तबले पर जुगलबंदी, पूजा तिवारी द्वारा कथक, कल्याणी श्रीवास्तव द्वारा शास्त्रीय गायन, निशित गंगवानी द्वारा तबला वादन, नितिन शर्मा व समीर भालेराव की शास्त्रीय गायन जुगलबंदी एवं सितार वादन प्रस्तुत किया जाएगा।
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