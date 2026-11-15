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छात्रवृत्ति : अब 17 नवंबर तक नए आवेदन व 20 तक नवीनीकरण कर सकेंगे

Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
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Scholarships: New applications can now be submitted until November 17, and renewals until November 20.
झांसी। पूर्वदशम (कक्षा नौ और दस) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11 और 12) छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गई है। वित्तीय वर्ष एवं शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अंतिम तिथि बढ़ाई गई है अब बच्चे 17 नवंबर तक नए आवेदन और 20 नवंबर तक नवीनीकरण कर सकेंगे। प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए उन्हें मौका दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। निदेशालय ने इसके लिए तिथि बढ़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति का भुगतान आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को अपने संबंधित बैंक में जाकर बैंक खाते को एनपीसीआई मैप पर मैप कराना अनिवार्य होगा। सभी पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
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