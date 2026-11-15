Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Accused in POCSO case, on the run for three months, arrested

Jhansi News: तीन माह से फरार पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Accused in POCSO case, on the run for three months, arrested
झांसी। तीन माह से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के आरोपी सूरज आदिवासी को रक्सा पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे डगरवाहा गांव के पास आनंद पेट्रोल पंप के नजदीक से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ रक्सा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत अगस्त माह में मामला दर्ज हुआ था। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। तीन महीने से वह यूपी और एमपी में ठिकाने को बदल-बदलकर रह रहा था। सीओ सिमरन सिंह ने बताया कि शनिवार को उसके रक्सा इलाके में आने का सुराग मिलने पर पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया। लिखा-पढ़ी के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। यहां उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed