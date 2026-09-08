Jhansi News: छात्रवृत्ति का डाटा सबमिट न होने पर भड़के विद्यार्थी

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भड़के विद्यार्थियों ने बताया सोमवार को फाइनल डाटा सबमिट होना था, जो नहीं हो रहा है। यदि डाटा सबमिट नहीं हुआ तो वह छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। इस पर कुलसचिव ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को फोन मिलाया मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं, दूसरी तरफ छात्र आंदोलन के मूड में आ गए। मामले की गंभीरता देख तुरंत डीएम को अवगत कराया गया। इस पर डीएम ने लखनऊ में उच्चाधिकारियों से संपर्क किया। जिस पर बीयू के इंजीनियरिंग विभाग की सात ब्रांच में से दो की समस्या का रात को निदान हुआ। इसके बाद करीब 75 विद्यार्थियों का फाइनल डाटा सबमिट हुआ। उप निदेशक समाज कल्याण ने आठ सितंबर यानी मंगलवार की शाम तक के लिए पोर्टल खोलने का भरोसा दिया। जिस पर विद्यार्थियों का गुस्सा शांत हुआ।कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग की सात ब्रांच में से दो का डाटा रात को सबमिट कर दिया है। शेष पांच का डाटा मंगलवार को सबमिट होगा। उप निदेशक ने मंगलवार को भी पोर्टल खुलने का भरोसा दिया है। हर विद्यार्थी संतुष्ट होकर वापस गया है।0- पत्रकारिता विभाग के समन्वयक बने डॉ. राघवेंद्रझांसी। बीयू के पत्रकारिता विभाग के समन्वयक कौशल त्रिपाठी का कानपुर विवि में प्रोफेसर पद के लिए चयन हुआ है। इस वजह से उन्होंने पद छोड़ दिया है। उनके स्थान पर समन्वयक डॉ. राघवेंद्र त्रिपाठी को बनाया गया है।