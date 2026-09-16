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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Special Trains: Special trains to run in October-November; Railways takes steps ahead of upcoming festivals.

Special Trains: अक्तूबर-नवंबर में चलेंगी विशेष ट्रेनें, आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे ने उठाया कदम

Wed, 16 Sep 2026 11:20 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 16 Sep 2026 11:20 AM IST
सार

आगामी त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने तीन आरक्षित विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। यह ट्रेनें अक्तूबर और नवंबर 2026 के दौरान संचालित होंगी। 

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Special Trains: Special trains to run in October-November; Railways takes steps ahead of upcoming festivals.
स्पेशल ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगामी त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने तीन आरक्षित विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें अक्तूबर और नवंबर 2026 के दौरान संचालित होंगी। इनका उद्देश्य यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करना है।
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इनमें गाड़ी संख्या 04212/04211 सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस और गाड़ी संख्या 04226/04225 वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दो साप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं। गाड़ी संख्या 04212 सुल्तानपुर से 21 अक्तूबर से 11 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी। गाड़ी संख्या 04211 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 22 अक्तूबर से 12 नवंबर तक हर गुरुवार को रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04226 वाराणसी से 22 अक्तूबर से 12 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी। गाड़ी संख्या 04225 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 23 अक्तूबर से 13 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी। दोनों ट्रेनों में 14 इकॉनमी, चार सामान्य और दो एसएलआर कोच सहित कुल 20 कोच होंगे। ये ट्रेनें लखनऊ, कानपुर, झांसी, रानी कमलापति और भुसावल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी।
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