Jhansi News: स्वयं सहायता समूह गठित, 100 महिलाएं जुड़ीं
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:03 AM IST
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एरच। ग्राम पंचायत लभेरा में महिला स्वरोजगार और सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महीपत सिंह निरंजन और सहायक विकास अधिकारी मनीष कुमार की देखरेख में बैठक हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। अधिकारियों ने बताया कि समूह से महिलाएं अपना रोजगार कर अच्छी आमदनी कर सकती हैं। प्रदेश सरकार 5 लाख रुपये की कैशलेस इलाज सुविधा और बगैर ब्याज के ऋण दे रही है। महिलाएं इन योजनाओं से परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकती हैं। बैठक में दस स्वयं सहायता समूह बने, जिनसे 100 महिलाएं जुड़ीं। रेखा देवी, राजकुमार पटेल, पूजा देवी, मुमन कंप्यूटर ऑपरेटर, पवन बटेले, सीमा देवी, कोमल देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
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