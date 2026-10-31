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Jhansi News: जनपद के किसानों के खातों में पहुंची 40.31 करोड़ रुपये की सम्मान निधि

Sat, 31 Oct 2026 02:16 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:16 AM IST
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Rs 40.31 crore in samman nidhi credited to the accounts of farmers in the district
झांसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशभर के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत दो-दो हजार रुपये भेजे। गुजरात के बनासकांठा में हुए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहां विकास भवन सभागार में हुआ। 24वीं किस्त के रूप में जनपद के 2,01,585 किसानों के खातों में 40.31 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
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झांसी में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से बिचौलियों का समावेश नहीं है। इस दौरान सभागार में प्रगतिशील किसानों सहित संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. वीवी दुबे, डीडी कृषि बुद्ध देव द्विवेदी, विषय वस्तु विशेषज्ञ दीपक कुशवाहा, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
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