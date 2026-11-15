Jhansi News: एरच में 19 से शुरू होगी रामलीला, तैयारी पूरी

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एरच। रामलीला आयोजन की रूपरेखा तैयार करने और तैयारी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए बैठक हुई। अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष जयचंद्र राजपूत ने की। संचालन लिपिक धर्मेन्द्र बाजपेयी ने किया। बैठक में रामलीला के कलाकारों के अभिनय पर विचार किया गया। स्थानीय कुशल कलाकारों को शामिल करने, मंच सज्जा व व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी की सहमति से आगामी 19 नवंबर से रामलीला का आयोजन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संतोष दूरवार, चंद्रकांत पाठक, बृजेन्द्र सिंह सेंगर, अशोक दुबे, शैलेन्द्र यादव, अमित बुधौलिया, लखन रत्नाकर, राजू रत्नाकर, रवि तिवारी, अमित सचान, राहुल झा, अमित विदुआ, प्रवीण बुधौलिया, पप्पू कादरी, ताहिर अली, सुंदरम दूरबार आदि उपस्थित रहे। संवाद