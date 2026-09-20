Jhansi News: बारिश ने फसल छीनी, बीमा ने उम्मीद बचाई

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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। लगातार बारिश ने खरीफ की फसल पर संकट खड़ा कर दिया है। उड़द, मूंग और सोयाबीन समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने के बाद अब किसानों की नजर नुकसान के सर्वे और फसल बीमा के क्लेम पर है। जिन किसानों ने पहले से फसल का बीमा करा रखा है, उनके लिए यह योजना नुकसान के बाद आर्थिक सहारे की उम्मीद बनी हुई है। इनमें हजारों महिला किसान भी शामिल हैं।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2026 के डैशबोर्ड के लिंग के आधार पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार झांसी में 4,10,977 पुरुष किसानों के मुकाबले 42,766 महिला किसान दर्ज हैं। यानी करीब हर 10 पुरुष किसानों पर एक महिला किसान बीमा के दायरे में है। इसके अलावा 132 अन्य भी दर्ज हैं। महिला किसानों की संख्या के लिहाज से गुरसराय सबसे आगे है। यहां 7,858 महिला किसानों की फसल बीमित दर्ज है। इसके बाद बामौर में 7,651 और बंगरा में 7,100 महिला किसान हैं।गुरसराय में सबसे ज्यादा और बबीना में कम महिला किसानजिले के आठ ब्लॉकों में महिला किसानों की संख्या एक जैसी नहीं है। गुरसराय में सबसे ज्यादा 7,858 महिला किसानों का बीमा दर्ज है। बामौर में 7,651 और बंगरा में 7,100 महिला किसान बीमा के दायरे में हैं। इसके बाद मऊरानीपुर में 5,803, चिरगांव में 4,580, बड़ागांव में 3,741 और मोंठ में 3,672 महिला किसान हैं। सबसे कम बबीना में 2,361 महिला किसान दर्ज हैं।महिला किसानों के ये आंकड़े बताते हैं कि खेती की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाएं फसल को आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए बीमा सुरक्षा का भी हिस्सा बन रही हैं। बारिश से फसल को नुकसान पहुंचने के बाद अब इस बीमा की उपयोगिता और बढ़ गई है।बारिश के बाद अब क्लेम पर नजरलगातार बारिश से खरीफ की फसल को हुए नुकसान के बाद अब किसानों की निगाहें सर्वे और क्लेम प्रक्रिया पर हैं। कितने बीमित किसानों की फसल प्रभावित हुई है और उन्हें कितनी बीमा राशि मिलेगी, यह नुकसान के आकलन के बाद स्पष्ट होगा। उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान ने किसानों के सामने अगली फसल की तैयारी की चुनौती भी खड़ी कर दी है। ऐसे में बीमा क्लेम की राशि किसानों को आर्थिक नुकसान से उबरने और रबी की तैयारी में मदद कर सकती है।महिला किसानों की हिस्सेदारी में ब्लॉकवार अंतरआंकड़ों में पुरुष किसानों की संख्या सभी ब्लॉकों में महिला किसानों से काफी अधिक है, लेकिन महिला किसानों की संख्या में ब्लॉकवार अंतर साफ दिखाई देता है। गुरसराय में सबसे ज्यादा महिला किसान दर्ज हैं, जबकि बबीना में संख्या सबसे कम है।आठ ब्लॉकों में महिला किसानों की तस्वीरब्लॉकपुरुष किसानमहिला किसानबबीना23,3012,361बड़ागांव 29,3353,741बमौर 84,6647,651बंगरा 60,5857,100चिरगांव 41,5304,580गुरसराय 80,0797,858मऊरानीपुर 53,4505,803मोंठ 38,0333,672कुल4,10,977 42,766अन्य : 132कुल : 4,53,875स्रोत : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2026 का आधिकारिक डैशबोर्ड।वर्जन..बारिश के दौरान हुए फसल के नुकसान को लेकर प्लॉट-टू-प्लॉट सर्वे का काम अंतिम चरण में है। इसी सप्ताह पूरा होने की संभावना है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।- पल्लवी मिश्रा, एडीएम वित्त एवं राजस्व।