Jhansi News: लाइसेंस शुल्क के विरोध में उतरा प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन

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एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 400–500 निजी विद्यालय सीमित संसाधनों के बीच बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में विद्यालयों पर जिला परिषद द्वारा लगभग 6,000 रुपये वार्षिक कर लगाए जाने तथा लाइसेंस एवं लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालने से विद्यालय संचालक परेशान हैं। एसोसिएशन ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों के निजी विद्यालयों को जारी किए गए वार्षिक कर संबंधी नोटिसों पर तत्काल रोक लगाई जाए। एसोसिएशन ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत, शिक्षा विभाग एवं प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की भी मांग की है। इस दौरान ध्रुव साहू, संजय श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह यादव, मनोज तिवारी टाटा, शिशुपाल सिंह, विजय सिंह यादव आदि मौजूद रहे।

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ललितपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को जिला पंचायत विद्यालय लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी नोटिस दे रही है। जिसके विरोध में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।