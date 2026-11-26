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पंचायत में वक्ताओं ने पीडीए एकता और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ''जय समाजवाद'', ''पीडीए एकता जिंदाबाद'' और ''अखिलेश यादव जिंदाबाद'' के नारे लगाए। कार्यक्रम में रामाधार यादव, पूर्व चेयरमैन मलखान चौधरी, अल्ताफ सैयद, मान सिंह यादव, पेंटर महेंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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मऊरानीपुर। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सितौरा में बुधवार को पीडीए एकता पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. रघुवीर चौधरी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।