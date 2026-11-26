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आदेश के अनुसार, मंदिर में समय-समय पर आवश्यक सामग्री और सेवाओं का क्रय मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसके लिए ई-निविदा अथवा जेम पोर्टल की प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य होगा। प्रशासन के इस निर्णय का उद्देश्य क्रय प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इससे खरीदारी में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही के साथ कार्यों की स्पष्टता भी बनी रहेगी। जिला प्रशासन की इस पहल से श्रीरामराजा मंदिर की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने के साथ ही मंदिर प्रबंधन में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

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लुहारी/ओरछा। विश्व प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मंदिर में आवश्यक सामग्री, वस्तुओं और विभिन्न सेवाओं की खरीद ई-निविदा अथवा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं मंदिर प्रशासक जमुना भिड़े ने आदेश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।