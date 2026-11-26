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ग्रामीण बृजेश साहू, राजेश साहू, विकास कुमार और राजेश कुमार ने बताया कि पाइपलाइन डालने के लिए गांव की सड़कों को खोदा गया था। काम पूरा होने के बाद सड़कों की ठीक से मरम्मत नहीं कराई गई। इससे गलियां उखड़ गईं और नालियों पर डाले गए सीमेंट के क्रॉस टूट गए। जगह-जगह गड्ढे और मलबा पड़ा होने से लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी हो रही है।नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने से कीचड़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है। टूटे क्रॉस से सरिया निकलने के कारण लोगों को चोट लगने का खतरा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। कंपनी ने मनमाने तरीके से काम किया और कई जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए। सड़कों और नालियों की मरम्मत भी नहीं कराई गई।ग्रामीणों ने मांग की है कि नमामि गंगे योजना के तहत खोदी गई सड़कों और टूटी नालियों की जल्द मरम्मत कराई जाए। साथ ही नलों में पानी की आपूर्ति शुरू कराई जाए और निर्माण कंपनी की मनमानी पर कार्रवाई की जाए।नलों में पानी नहींगांव के बाहर और घरों के बाहर नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। नल केवल दिखावे के लिए रह गए हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए आज भी हैंडपंपों और दूर-दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।