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दस्तावेज लेखक शैलेंद्र, हरि मोहन व्यास ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे से सर्वर ने काम करना बंद कर दिया था। इससे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सके। कंप्यूटर सेंटर पर लोग अभिलेख ऑनलाइन कराने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन सर्वर चालू नहीं हुआ। दस्तावेज लेखकों ने बैनामा, दानपत्र और वसीयतनामा सहित करीब एक दर्जन लेखपत्र तैयार किए थे, लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हो सका।नियमानुसार, पहले क्रेता और विक्रेता के जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन किए जाते हैं। इसके बाद सुबह 10 से शाम पांच बजे के बीच बैनामे का पंजीकरण होता है। बुधवार को दस्तावेज ऑनलाइन ही नहीं हो सके। नाम न छापने की शर्त पर सब रजिस्ट्रार ने बताया कि इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण सर्वर डाउन रहा। इससे दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं हो पाया।