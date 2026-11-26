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कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खेड़ापति बड़ी माता मंदिर पहुंची। इसके बाद कथा स्थल अखाड़ापुरा स्थित निज निवास पर पहुंची। यहां विधि-विधान से भागवत पुराण की स्थापना और आरती की गई। विज्ञापन

अयोध्या धाम से आए कथा व्यास पं. शिवम जी महाराज ने पहले दिन भागवत कथा का महत्व बताया। मुख्य यजमान मुन्नी देवी और लक्ष्मीनारायण तिवारी ने पुराण की आरती की। विज्ञापन विज्ञापन

आयोजक राकेश तिवारी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर दो बजे से होगी। इसका समापन एक दिसंबर को होगा। दो दिसंबर को दोपहर तीन बजे से विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खेड़ापति बड़ी माता मंदिर पहुंची। इसके बाद कथा स्थल अखाड़ापुरा स्थित निज निवास पर पहुंची। यहां विधि-विधान से भागवत पुराण की स्थापना और आरती की गई।अयोध्या धाम से आए कथा व्यास पं. शिवम जी महाराज ने पहले दिन भागवत कथा का महत्व बताया। मुख्य यजमान मुन्नी देवी और लक्ष्मीनारायण तिवारी ने पुराण की आरती की।आयोजक राकेश तिवारी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर दो बजे से होगी। इसका समापन एक दिसंबर को होगा। दो दिसंबर को दोपहर तीन बजे से विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा।

मोंठ। नगर के मोहल्ला अखाड़ापुरा में बुधवार से सात दिवसीय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। ढोल-नगाड़ों, डीजे और बैंजो की धुनों के बीच निकली यात्रा में महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण किए। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए साथ चले। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया।