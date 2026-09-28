Jhansi News: मिड-डे-मील के खाद्यान्न का 1.18 करोड़ भुगतान अटका

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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। मिड-डे-मील के खाद्यान्न का 1.18 करोड़ रुपये भुगतान अटका पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा मंडल के जिले जालौन में 44.56 लाख रुपये बकाया चल रहा है। अब भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने तीनों जनपदों के बीएसए को पत्र लिखकर जल्द भुगतान कराने की मांग की है।बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए एफसीआई से खाद्यान्न उठान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में अब तक 1.18 करोड़ रुपये का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का उठान किया जा चुका है। नियमानुसार खाद्यान्न का भुगतान अधिकतम 30 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।अब भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक (वाणिज्य) की ओर से मंडल के तीनों जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें जनपदवार वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक लंबित राशि का ब्योरा भेजा गया है। हालांकि, सिर्फ झांसी जनपद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का कोई बकाया नहीं है। अब मंडल के तीनों जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से लंबित राशि का भुगतान कराने के लिए कहा है।जनपदवार लंबित भुगतान...............................जनपद बकायाझांसी 31.86 लाखजालौन 44.56 लाखललितपुर 42.16 लाखवर्जन..एफसीआई को खाद्यान्न का बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद विभाग की ओर से कोषागार में भुगतान के लिए फाइल भेज दी गई है। जल्द भुगतान हो जाएगा।-जितेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी।