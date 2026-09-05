Jhansi News: पथराई नदी उफनाई, रपटा डूबने से आवागमन बंद

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टोड़ी फतेहपुर। पथराई नदी बृहस्पतिवार को उफान पर आ गई, जलस्तर बढ़ने से मोहल्ला बड़ागंज और फतेहपुर को जोड़ने वाले रपटे पानी में डूब गए, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद रहा। लोगों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ा। वहीं, रातभर पुलिस पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर रखती रही।लगातार हो रही बारिश के चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथराई बांध का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने पर बांध के पहले दो गेट 30 सेंटीमीटर तक खोले गए। इसके बावजूद जलस्तर में लगातार वृद्धि होने पर गुरुवार रात करीब 12 बजे बांध का तीसरा गेट भी खोलना पड़ा। सहायक अभियंता आरपी वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह आठ बजे तक बांध से 3.55 एमसीएम पानी निकाला गया। इससे पथराई नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और नदी उफान पर आ गई। रपटों के ऊपर से पानी बहने के कारण बड़ागंज और फतेहपुर की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो गया।लोगों की सुरक्षा को देखते हुए थानाध्यक्ष पवन जायसवाल ने नदी के पानी में डूबे रिपटों पर बेरिकेड्स लगवाकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया। साथ ही, स्वयं भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए रहे, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। पुलिस ने रातभर पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को नदी की ओर जाने से रोका।