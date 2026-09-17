लंपी : बचाव के लिए 54 हजार से अधिक गोवंश को टीके

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पशुओं को लंपी से बचाने के लिए जनपद को अब तक 1.20 लाख वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 12 मामलों के बाद नए केस नहीं बढ़े हैं।संक्रमण क्षेत्रों में विशेष नियमसंक्रमित गोवंश वाले क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। ऐसे स्थानों पर ढाई सौ मीटर के दायरे में टीके नहीं लगाए जा सकते। यह प्रतिबंध गोवंश की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत असर से बचने के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमित क्षेत्र में तुरंत टीकाकरण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इन क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई गई है।