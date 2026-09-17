Jhansi News: स्कूल के छात्रों से भरे ऑटो से टकराया दूसरा ऑटो, दो बच्चे घायल

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बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए और किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। ऑटो में 10 बच्चे सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा राजापुर रोड स्थित मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास हुआ। स्कूल से छात्रों को लेकर ऑटो बाजना की ओर जा रहा था।आदिवासी कॉलोनी से आगे निकलने के बाद मोड़ पर सामने से आ रहे दूसरे ऑटो से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ऑटो सड़क पर पलट गया। हादसे में बाजना निवासी जिशान पुत्र नरेश और अवधपुर निवासी शिवांश घायल हो गए। उनके पांव में चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्कूली वाहन की रफ्तार अधिक होने की वजह से हादसा हुआ। रक्सा थानाध्यक्ष उदय सिंह का कहना है कि वाहन की फिटेनस की भी जांच की जा रही है।