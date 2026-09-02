Jhansi: बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, मौत, घर लौटते समय हुआ हादसा

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निवाड़ी मध्य प्रदेश के गितखिनी गांव निवासी काशीराम अहिरवार (30) पुत्र हरिराम प्राइवेट काम करता था। परिवार में पत्नी भगवती समेत बेटा अनिकेत (8) एवं बेटी जन्नो (5) हैं। परिजनों ने बताया मंगलवार को किसी काम से बाहर गया था। रात में बाइक से घर लौट रहा था। निवाड़ी के भाटा के पास पहुंचने पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। काशीराम सिर के बल सड़क पर जा गिरा। वाहन चालक उसे कुचलता हुआ निकल भागा। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। नाजुक हाल में काशीराम को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। उसकी मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है। परिवार का वह इकलौता कमाने वाला सदस्य था। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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बाइक से घर लौट रहे युवक को निवाड़ी के भाटा इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर जा गिरा। वाहन उसे कुचलता हुआ भाग निकला। नाजुक हाल में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को उसकी मौत हो गई।