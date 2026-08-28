एमबीबीएस : पहले दिन सात विद्यार्थियों की हुई काउंसलिंग

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोझांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटों पर दाखिले के लिए बृहस्पतिवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। पहले दिन झमाझम बारिश होने के कारण ऑफलाइन काउंसलिंग में एक ही छात्र ही शामिल हो सका। हालांकि, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से छह विद्यार्थी शामिल हुए। देर शाम तक कुल सात विद्यार्थियों की काउंसलिंग हुई।प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने जानकारी दी कि प्राचार्य ने बताया एमबीबीएस की कुल 150 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हुई है। पूरी प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में देशभर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 23 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों के लिए शेष 127 सीटों पर परामर्श होगा।उन्होंने बताया वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ओमशंकर चौरसिया को नोडल अधिकारी बनाया है। उनके साथ पंकज मुस्तारिया को सह नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। यह टीम पूरी प्रवेश प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से संचालन और निगरानी करेगी।