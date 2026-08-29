Jhansi: बेतवा के जल स्तर में तेजी बरकरार, छोड़ा गया 84,400 क्यूसेक पानी

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सुकुवां-ढुकुवां बांध से 36,918 क्यूसेक पानी बेतवा में छोड़ा गया हालांकि माताटीला बांध से पानी के बहाव में कमी आई है। शुक्रवार शाम तक पानी कम होकर 40,700 क्यूसेक तक पहुंच गया। राजघाट बांध से भी अब सिर्फ 29,884 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। नोडल अभियंता बृजेश कुमार पोरवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में इसमें कमी आने की उम्मीद है। विज्ञापन



इन बांधों से भी छोड़ा जा रहा पानी

पथरई 6,928 क्यूसेक

लखेरी 6,568 क्यूसेक

बड़वार 2,000 क्यूसेक

सिजार 1,688 क्यूसेक

डोंगरी 119 क्यूसेक सुकुवां-ढुकुवां बांध से 36,918 क्यूसेक पानी बेतवा में छोड़ा गया हालांकि माताटीला बांध से पानी के बहाव में कमी आई है। शुक्रवार शाम तक पानी कम होकर 40,700 क्यूसेक तक पहुंच गया। राजघाट बांध से भी अब सिर्फ 29,884 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। नोडल अभियंता बृजेश कुमार पोरवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में इसमें कमी आने की उम्मीद है।पथरई 6,928 क्यूसेकलखेरी 6,568 क्यूसेकबड़वार 2,000 क्यूसेकसिजार 1,688 क्यूसेकडोंगरी 119 क्यूसेक

बेतवा नदी के कैचमेंट इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से शुक्रवार को भी बांधों से पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के नियंत्रण कक्ष के मुताबिक शुक्रवार देर शाम तक पारीछा बांध से 84,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं, लहचूरा से 60,200 क्यूसेक, पहाड़ी से 55,872 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।