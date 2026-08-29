Special Train: रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन 30 को चलेगी, यात्रियों को लंबी वेटिंग से मिलेगी राहत

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रानीकमलापति-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन (02157) 30 अगस्त को रानी कमलापति स्टेशन से रात 9:20 बजे चलकर विदिशा, बीना के रास्ते 31 अगस्त की सुबह 3:10 बजे झांसी पहुंचेगी। यहां से ग्वालियर, मथुरा होते हुए सुबह 10:30 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में 31 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति विशेष ट्रेन (02158) दोपहर 12:10 बजे चलकर 6:15 बजे झांसी होकर रात 11:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इससे त्योहार के बाद वापसी करने वाले यात्रियों को विशेष राहत मिलेगी।यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 2 एसएलआर/डी, 4 सामान्य श्रेणी, 12 स्लीपर, 3 वातानुकूलित थ्री-टियर और 1 वातानुकूलित सेकंड क्लास कोच शामिल हैं। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी में सीटों की बुकिंग शुरू हो गई है।