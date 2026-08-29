Jhansi: चौबीस घंटे से अधिक बीतने के बाद भी नहीं चल सका छात्र का पता, नदी में नहाते समय घसीट ले गया था मगरमच्छ

एरच के डिकौली गांव में शुक्रवार सुबह 9 बजे बेतवा नदी में नहा रहे रणवीर यादव (21) पुत्र तकदीर यादव पर हमला करके मगरमच्छ उसे नदी में घसीट ले गया था। करीब 28 घंटे बीत गए लेकिन छात्र का पता नहीं चल सका। प्रशासन उसकी तलाश में जुटी हुई है। युवक के लापता होने के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे गांव में भी दहशत फैल गई है।

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कानपुर में रहकर कर रहा था पढ़ाई

डिकौली गांव निवासी रणवीर स्नातक की पढ़ाई के साथ ही कानपुर में रहकर कोचिंग की तैयारी करता है। रक्षा बंधन मनाने के लिए शुक्रवार सुबह गांव आया था। परिजनों ने बताया सुबह करीब 8 बजे चचेरे भाई दीपक समेत अपने दोस्त कल्लू, अभिषेक, संजय के साथ नदी में नहाने चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है नहाने के दौरान ही एक मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर आता दिखा। यह देख सभी नदी से बाहर निकल आए। रणवीर भी बाहर निकलने लगा, उसी दौरान पत्थर में पांव फिसलने से वह नदी में गिर गया। उसी दौरान मगरमच्छ तेजी से झपटा और हुए उसे नदी में घसीट ले गया। आसपास के लोगों ने यह देख कर शोर मचाया। तब तक मगरमच्छ उसे लेकर आंखों से ओझल हो गया। सीओ गरौठा पीयूष पांडेय के मुताबिक एसडीआरएफ टीम भी युवक की तलाश में जुटी है।