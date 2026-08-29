Jhansi: सात महीने में 18,705 चालान, फिर भी हेलमेट से परहेज, बढ़ रहे हादसों के बावजूद भी नहीं पहन रहे

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यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में 2,203, फरवरी में 1,946, मार्च में 1,066, अप्रैल में 1,683, मई में 3,740, जून में 4,536 और जुलाई में 3,531 हेलमेट चालान किए गए। बारिश के मौसम में भी जुलाई में 3,531 लोगों को हेलमेट न लगाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा 4,536 चालान जून में हुए। यातायात पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तमाम लोग हेलमेट सिर्फ चेकिंग प्वाइंट पर लगाते हैं। कई लोगों के हेलमेट बाइक पर टंगे रहते हैं, लेकिन सिर पर नहीं होते। हादसे के दौरान कुछ सेकंड की यही लापरवाही परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में 227 लोगों की मौत सिर की चोट से हुई। टीआई मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए नियमित तौर पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसे न लगाने वालों के चालान भी किए जाते हैं। इस पर सख्ती भी की जा रही है।15 जून, 2026 को सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी के पास बाइक से सब्जी खरीदने जा रहे रविंद्र सिंह और उनकी पत्नी चंद्रकला (34) को पीछे से तेज रफ्तार तेल टैंकर ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर गए। टैंकर का पहिया चंद्रकला के ऊपर से निकल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रविंद्र गंभीर रूप से घायल हुए।31 जुलाई, 2026 को सीपरी ओवरब्रिज पर रात करीब डेढ़ बजे बाइक और स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। युवकों की मौत सिर में आई गंभीर चोट की वजह से हुई।