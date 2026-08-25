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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: ₹12.95 lakh collected under the pretext of securing a job at BHEL

Jhansi: बीएचईएल में नौकरी दिलाने के नाम पर वसूले 12.95 लाख, फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचने पर खुला खेल

Tue, 25 Aug 2026 11:45 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 25 Aug 2026 11:45 AM IST
सार

बीएचईएल के अपर महाप्रबंधक एवं प्रमुख की शिकायत पर मामला दर्ज कर बबीना पुलिस जांच में जुट गई है।

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Jhansi: ₹12.95 lakh collected under the pretext of securing a job at BHEL
बीएचईएल, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीएचईएल में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने के नाम पर 12.95 लाख रुपये लेने के आरोप में बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बीएचईएल के अपर महाप्रबंधक एवं प्रमुख (मानव संसाधन) प्रसन्ना अरविंद वैद्य ने सीपरी बाजार निवासी नरेंद्र प्रताप पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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अपर महाप्रबंधक ने तहरीर के जरिये पुलिस को बताया कि 26 जुलाई को बीएचईएल के टीएनई विभाग में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधक संतन शरण के पास संजय कुमार नामक व्यक्ति की ओर से ग्रुप सी और डी के फर्जी नियुक्ति पत्र तथा भर्ती के लिए धनराशि के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। संजय ने बताया कि यह नियुक्ति पत्र नरेंद्र प्रताप पटेल ने उपलब्ध कराए थे। नरेंद्र पटेल ने संजय समेत अन्य युवकों से भर्ती के नाम पर करीब 12 लाख 95 हजार रुपये वसूले थे। बीएचईएल की ओर से यह नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ था। बीएचईएल का लेटरहेड, मुहर और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर भी फर्जी मिले। सीओ सदर प्रिया सिंह के मुताबिक बबीना थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
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