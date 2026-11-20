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उन्होंने कहा कि रविवार को सभी स्कूलों में तैयार बूथों का शुभारंभ करते हुए बच्चों को पोलियोरोधी की खुराक पिलाई जाएगी। 23 से 27 नवंबर तक छूटे बच्चों को घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। टीम बी 30 नवंबर से एक्टिव होगी और घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएगी।अभियान के तहत ट्रांजिट बूथ तैनात टीम अधिक सतर्क रहते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित न रहे। उन्होंने निर्माण कार्य स्थल, स्टोन क्रशर पर भी पोलियो टीम की ओर से भ्रमण करते हुए शून्य से पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के निर्देश दिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रैली का आयोजन कर लोगों को पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए जागरूक किया जाए। धर्मगुुरुओं से अपील की कि मंदिरों में आरती के समय और मस्जिदों में नमाज के बाद माइक/ लाउडस्पीकर से क्षेत्र के लोगों को 22 नवंबर को पांच साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने के लिए बूथ पर पहुंचने की अपील करें।816 टीमों का गठनजिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. रविशंकर ने बताया कि जनपद में 35 ट्रांजिट बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 1173 बूथ तैयार किए गए हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए 816 टीम गठित की गई है। 247 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। इस दौरान चंद्रप्रकाश तिवारी, लल्लन महाराज, डॉ. नीति शास्त्री, डॉ. यूएन सिंह, डॉ. रविशंकर, डॉ. विजयश्री शुक्ला, डॉ. अनुराधा, डॉ. जूही मौजूद रहीं।