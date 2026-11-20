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प्रदर्शनी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित विश्व धरोहर स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। अन्य विद्यालयों से आए विद्यार्थियों और पर्यटकों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉ. अंचला पांडेय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, झांसी के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव डॉ. बीएल चौधरी, अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. प्रवीण सिंह, उपाधीक्षण पुरातत्वविद समीर दीवान आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

प्रदर्शनी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित विश्व धरोहर स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। अन्य विद्यालयों से आए विद्यार्थियों और पर्यटकों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉ. अंचला पांडेय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, झांसी के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव डॉ. बीएल चौधरी, अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. प्रवीण सिंह, उपाधीक्षण पुरातत्वविद समीर दीवान आदि मौजूद रहे।

झांसी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, झांसी मंडल की ओर से बृहस्पतिवार से 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह का शुभारंभ बृहस्पतिवार को झांसी दुर्ग के पंचमहल परिसर में किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भारतीय विश्व धरोहर स्मारकों एवं स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। बृहस्पतिवार को जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से स्मारकों में प्रवेश निशुल्क रखा गया।