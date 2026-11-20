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प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीबीसी 5.0 के तहत करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ में इसका आयोजन इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है।अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार की ओर से डीएम को भेजे गए पत्र में निवेश के जिलेवार लक्ष्य और अब तक तैयार प्रस्तावों का ब्योरा भी दिया गया है। इसके मुताबिक, झांसी को 16 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले अब तक 1497 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार हुए हैं। इस तरह जिले को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश प्रस्ताव जुटाने की रफ्तार बढ़ानी होगी।इससे पहले जीबीसी 4.0 के तहत झांसी के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 27,533 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज हैं, जबकि 1,38,049 करोड़ रुपये के एमओयू पाइपलाइन में बताए गए हैं।ग्रुप हाउसिंग से औद्योगिक इकाइयों तक के प्रस्तावजीबीसी 5.0 के लिए झांसी में ग्रुप हाउसिंग से लेकर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तक के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जिला उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आरी में निजी विश्वविद्यालय, सोलर प्लांट और चावल मिल की स्थापना को लेकर भी निवेश प्रस्ताव आए हैं।बीडा और डिफेंस कॉरिडोर से निवेश की उम्मीदझांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) और डिफेंस कॉरिडोर के विकास की गतिविधियों से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। डिफेंस कॉरिडोर में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की इकाई जल्द शुरू होने की संभावना है। वहीं, बीडा की शुरुआत डगरवारा, राजापुर और बमेर में 2320 एकड़ में विकसित होने वाले एक्टिवेशन एरिया से प्रस्तावित है। इन औद्योगिक परियोजनाओं के चलते क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, जिला उद्योग विभाग का दावा है कि जिले में 3500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।