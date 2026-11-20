Jhansi News: -बीपी रोगी सैर पर जाए, पर समय में करें बदलाव
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:33 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:33 AM IST
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झांसी। मौसम का रुख तेजी से करवट ले रहा है। सूरज छिपते ही ठंडक होने लगी है। ऐसे में उम्रदराज लोग विशेष सावधानी बरतना शुरू करें, खासतौर से ब्लड प्रेशर एवं शुगर से पीड़ित रोगी। वे सैर करने के क्रम को तो जारी रखें, लेकिन समय में बदलाव कर लें। मेडिकल कॉलेज में ब्रेन स्ट्रॉक के रोगी आने लगे हैं। बुधवार को पांच गंभीर रोगियों को भर्ती किया गया है।
मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश राजपूत और न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कनकने ने संयुक्त रूप से बताया कि सूरज के निकलने से पहले और छुपने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट के समय उम्रदराज लोगों का विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। खासतौर से उन लोगों को, जिन्हें ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्या है। डॉक्टरों ने बताया कि इमरजेंसी में ब्रेन स्टॉक के रोगियों का आना शुरू हो गया है। बुधवार को पांच लोगों को चिंताजनक हालात में भर्ती किया गया है। आने वाले और सर्दी के मौसम में उम्रदराज लोगों का लापरवाही बरतना घातक हो सकता है। इसलिए अभी से दिनचर्या में बदलाव बेहद जरूरी है।
- ब्रेन स्टॉक से बचाव की सलाह
- ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा नियमित लें
- सुबह-शाम पूरी आस्तीन के गर्म कपड़े पहनें
- सूरज निकलने के बाद ही सैर करने निकलें
- योग करें ताकि शरीर में ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहे
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मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश राजपूत और न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कनकने ने संयुक्त रूप से बताया कि सूरज के निकलने से पहले और छुपने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट के समय उम्रदराज लोगों का विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। खासतौर से उन लोगों को, जिन्हें ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्या है। डॉक्टरों ने बताया कि इमरजेंसी में ब्रेन स्टॉक के रोगियों का आना शुरू हो गया है। बुधवार को पांच लोगों को चिंताजनक हालात में भर्ती किया गया है। आने वाले और सर्दी के मौसम में उम्रदराज लोगों का लापरवाही बरतना घातक हो सकता है। इसलिए अभी से दिनचर्या में बदलाव बेहद जरूरी है।
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- ब्रेन स्टॉक से बचाव की सलाह
- ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा नियमित लें
- सुबह-शाम पूरी आस्तीन के गर्म कपड़े पहनें
- सूरज निकलने के बाद ही सैर करने निकलें
- योग करें ताकि शरीर में ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहे