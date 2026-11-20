विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश राजपूत और न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कनकने ने संयुक्त रूप से बताया कि सूरज के निकलने से पहले और छुपने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट के समय उम्रदराज लोगों का विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। खासतौर से उन लोगों को, जिन्हें ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्या है। डॉक्टरों ने बताया कि इमरजेंसी में ब्रेन स्टॉक के रोगियों का आना शुरू हो गया है। बुधवार को पांच लोगों को चिंताजनक हालात में भर्ती किया गया है। आने वाले और सर्दी के मौसम में उम्रदराज लोगों का लापरवाही बरतना घातक हो सकता है। इसलिए अभी से दिनचर्या में बदलाव बेहद जरूरी है।- ब्रेन स्टॉक से बचाव की सलाह- ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा नियमित लें- सुबह-शाम पूरी आस्तीन के गर्म कपड़े पहनें- सूरज निकलने के बाद ही सैर करने निकलें- योग करें ताकि शरीर में ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहे