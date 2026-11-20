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अपनी ही झांसी में कोई स्थायी ठिकाना न होने की यह टीस उनके मन में लंबे समय से है। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर परिवार के साथ झांसी पहुंचे योगेश राव झांसी वाले ने अमर उजाला कार्यालय में विशेष बातचीत के दौरान अपनी यह पीड़ा साझा की। उनका कहना है कि झांसी की धरती पर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है।संवाददाता विकास सनाढ्य से बातचीत में योगेश राव झांसी वाले ने अपने परिवार के इतिहास, दामोदर राव के संघर्ष, सरकारों की उपेक्षा और रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को लेकर अपनी चिंताएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि परिवार की दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोगों ने भी झांसी में स्थायी ठिकाने के लिए सरकार से बात की थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों के साथ अन्याय किया और आजाद भारत में भी परिवार को वह सम्मान और महत्व नहीं मिला, जिसका वह हकदार है।सवाल : झांसी से आपका भावनात्मक जुड़ाव कितना गहरा है?जवाब : झांसी हमारी मातृभूमि है। यहां आने पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यह वही धरती है, जहां हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बिताया और जहां से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और बलिदान जुड़ा है। मेरा दिल चाहता है कि कभी यहां आकर एक दिन किले में या महाराज साहब की छतरी पर गुजारूं। यहां की मिट्टी और इतिहास से हमारा गहरा रिश्ता है। झांसी आकर बहुत खुशी होती है, लेकिन मन में एक टीस भी रहती है।सवाल : यह टीस आखिर किस बात की है?जवाब : हमारे पूर्वजों की रियासत झांसी रही है, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि जब भी यहां आते हैं तो होटल या अतिथि गृह में रुकना पड़ता है। यहां हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। यह बात मन को दुखी करती है। परिवार की दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोगों ने भी इस विषय को सरकार के सामने रखा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि में हमारा भी एक ठिकाना हो, जहां आने पर अपनेपन का अहसास हो।सवाल : क्या अंग्रेजों के समय से ही आपके परिवार के साथ अन्याय होता रहा है?जवाब : अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे पूर्वज दामोदर राव के साथ हुई संधि का पालन नहीं किया। दामोदर राव महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने संधि की थी कि उनके बालिग होने पर उनकी संपत्तियां उन्हें वापस कर दी जाएंगी। इस संधि का उल्लेख अंग्रेजों की मिनट बुक में भी है, जो आज भी लंदन में सुरक्षित है। इसमें रानी महल, किला, हीरे-मोती और अन्य संपत्तियों का जिक्र है लेकिन अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया।सवाल : संधि पूरी नहीं होने के बाद दामोदर राव का जीवन कैसा रहा?जवाब : दामोदर राव एक बड़े राज परिवार के युवराज थे, लेकिन उन्हें बेहद संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेजों की ओर से जो पेंशन दी जाती थी, वह भी उनकी अपनी संपत्ति में से ही दी जाती थी। यह बहुत दुखद स्थिति थी। जिस परिवार की कभी झांसी रियासत रही, उसके उत्तराधिकारी को अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा।सवाल : आजाद भारत की सरकारों से क्या अपेक्षा रही?जवाब : उम्मीद थी कि आजाद भारत में हमारे पूर्वजों के साथ हुए अन्याय को समझा जाएगा और परिवार को उचित मान-सम्मान मिलेगा लेकिन इस दिशा में भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। हम चाहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का ध्यान रखा जाए। उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं।सवाल : आपके नाम के साथ ''''''''झांसी वाले'''''''' उपनाम कैसे जुड़ा?जवाब : इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। दामोदर राव को इंदौर में एक बड़ी कोठी दी गई थी। उस कोठी में छह से सात लोगों को रखने की अनुमति थी। आसपास के लोग अक्सर पूछते थे कि यह किसकी कोठी है। तब लोग कहते थे कि इसमें ''''''''झांसी वाले साहब'''''''' रहते हैं। इसी तरह परिवार के साथ ''''''''झांसी वाले'''''''' उपनाम जुड़ गया। वर्ष 1860 में दामोदर राव नेवालकर का उपनाम बदलकर दामोदर राव झांसी वाले कर दिया गया था। तभी से यह उपनाम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा है।सवाल : रानी लक्ष्मीबाई पर बनने वाली फिल्मों और टीवी सीरियल को किस नजर से देखते हैं?जवाब : रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और उनका संघर्ष देश के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। उनके जीवन पर फिल्में और सीरियल बनना अच्छी बात है, लेकिन उनमें ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं और प्रसंग दिखा दिए जाते हैं, जिनका वास्तविक इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं है।सवाल : आज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब लोगों को आपके पारिवारिक इतिहास के बारे में पता चलता है तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है?जवाब : मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। जब मेरे सहकर्मियों को पता चलता है कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई का वंशज हूं तो उन्हें काफी आश्चर्य होता है। मुझे भी अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस होता है। यह विरासत हमारे लिए सम्मान की बात है और इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है।सवाल : झांसी के लोगों और सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है?जवाब : झांसी के लोगों से हमारा हमेशा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। यहां आने पर बहुत अपनापन मिलता है। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि वह हमारे पूर्वजों के योगदान को पहचाने और परिवार की भावनाओं को समझे। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को उचित सम्मान मिलना चाहिए।