Jhansi News: स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए गुर्राला बने सामान्य प्रेक्षक
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:45 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:45 AM IST
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झांसी। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन के लिए आईएएस गुर्राला श्रीनिवासुलु को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/अपर आयुक्त प्रशासन ने बताया कि प्रेक्षक सोमवार की शाम को झांसी आ गए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और मतदाताओं संबंधी कोई भी शिकायत प्रेक्षक के मोबाइल नंबर 9559215459, दूरभाष नंबर 0510-2970834 अथवा नया भवन, सर्किट हाउस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संपर्क कर दर्ज कराई जा सकती है। ब्यूरो
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