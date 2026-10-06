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Jhansi News: तीन माह से बंद ग्लूकोज स्टि्रप जांच आज से होगी शुरू

Tue, 06 Oct 2026 01:43 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:43 AM IST
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Glucose strip testing, suspended for three months, will resume today.
झांसी। जिला अस्पताल में तीन माह से बंद शुगर रोगियों की ग्लूकोज स्टि्रप से जांच मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए सीएमओ ने 10 हजार स्टि्रप भेज दी हैं। जिला अस्पताल में एनसीडी (नॉन-कम्युनिकेबल डिजिजेज) के तहत ओपीडी या वार्ड में भर्ती रोगियों की शुगर जांच ग्लूकोज स्टि्रप से की जाती है। इससे कुछ ही सेकंड में शरीर में शुगर का स्तर पता चलता है। यह खबर प्रकाशित होने पर सीएमओ ने सोमवार को 10 हजार स्टि्रप भेज दीं। एसआईसी डॉ. आरके सक्सेना ने बताया कि मंगलवार से जांच होगी। ब्यूरो
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