झांसी में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या: आईटीआई के पास गोली मारकर उतारा मौत के घाट, दीवार फांदकर घुसा था हमलावर

पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारण और आरोपी की पहचान को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एसएसपी विकास कुमार के मुताबिक मुताबिक आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।