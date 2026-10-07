फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Girl student murdered in broad daylight in Jhansi

झांसी में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या: आईटीआई के पास गोली मारकर उतारा मौत के घाट, दीवार फांदकर घुसा था हमलावर

Wed, 07 Oct 2026 07:09 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी Published by: Akash Dubey Updated Wed, 07 Oct 2026 07:09 PM IST
सार

बुधवार को दिनदहाड़े आर्य कन्या स्कूल के पास छात्रा चंचल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन
Girl student murdered in broad daylight in Jhansi
गोली लगने से छात्रा की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के झांसी जिले के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में आईटीआई के पास बुधवार को दिनदहाड़े आर्य कन्या स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा चंचल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 

विज्ञापन
Trending Videos

बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पीछे की ओर से दीवार फांदकर अंदर आया था। इसके बाद छात्रा को गोली मार दी। गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी के भाग निकला।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारण और आरोपी की पहचान को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एसएसपी विकास कुमार के मुताबिक मुताबिक आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed