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ललितपुर। मंदिरों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम बुधौड़ी स्थित माता मंदिर में हुई चोरी का पुलिस अभी खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि अब कस्बा जाखलौन स्थित प्राचीन इंद्र अखाड़ा मंदिर के हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हो गया। चोरी गए मुकुट का वजन करीब 250 ग्राम और कीमत लगभग 50 हजार रुपये बताई गई है।मंदिर के पुजारी अखिलेश चौबे ने बताया कि 24 नवंबर की शाम उन्होंने मंदिर में संध्या आरती की थी। इसके बाद मुख्य दरवाजों को बंद कर ताला लगा दिया और घर चले गए। बुधवार सुबह करीब छह बजे वह मंदिर पहुंचे। उस समय गांव के कुछ लोग प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए वहां मौजूद थे। मंदिर का मुख्य दरवाजा और चेन खुली देखकर उन्हें संदेह हुआ। अंदर जाकर देखा तो हनुमान जी की मूर्ति के सिर से चांदी का मुकुट गायब था। अज्ञात चोर मुकुट चोरी कर ले गए थे। पुजारी के मुताबिक मुकुट का वजन करीब 250 ग्राम और कीमत लगभग 50 हजार रुपये थी।घटना की सूचना मिलने पर जाखलौन थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष जाखलौन अजय भदौरिया ने बताया कि मुकुट चोरी करने वाले आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुजारी ने पुलिस से की शिकायत, लोगों में नाराजगीपुजारी अखिलेश चौबे ने जाखलौन थाने में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मंदिर में चोरी की घटना से कस्बे के लोगों में नाराजगी है। उन्होंने पुलिस से जल्द घटना का खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।मंदिरों में चोरी की घटनाएं21 दिसंबर 2024 : थाना जाखलौन क्षेत्र के रणछोर धाम मंदिर से दानपात्र चोरी।24 नवंबर 2025 : कस्बा जखौरा स्थित शारदा माता मंदिर से दानपेटी चोरी।3 दिसंबर 2025 : शहर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति का मुकुट और छत्र चोरी।31 जनवरी 2026 : कस्बा जखौरा स्थित गणेश मंदिर से चांदी के दो छत्र चोरी।13 फरवरी 2026 : कस्बा गिरार के रामजानकी मंदिर से दानपेटी चोरी।20 फरवरी 2026 : थाना जखौरा के कस्बा बांसी स्थित हजारिया महादेव मंदिर से चांदी के मुकुट, आभूषण और नकदी चोरी।4 सितंबर 2026 : थाना मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम प्यासा स्थित साकेत बिहारी राम दरबार मंदिर से मूर्तियों के तीन चांदी के मुकुट और छत्र चोरी।27 सितंबर 2026 : थाना जखौरा के कस्बा बांसी स्थित मन तालाब मंदिर से इनवर्टर, घंटी और अन्य सामान चोरी।14 नवंबर 2026 : थाना जखौरा के ग्राम बुधौड़ी स्थित माता मंदिर की दानपेटी से नकदी चोरी।24 नवंबर 2026 : कस्बा जाखलौन स्थित हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी।