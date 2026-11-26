सिर्फ 32 किलो वजन, फिर भी खुद को मोटा समझती है किशोरी

डॉ. शिकाफा ने बताया कि शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली करीब 17 वर्ष की किशोरी को अचेत होने पर अस्पताल लाया गया, जब उसका वजन नापा गया तो वह सिर्फ 32 किलो निकला। जांच कराने पर पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन 5.5 ग्राम है। परिजनों ने डॉक्टर को बताया कि वह कुछ भी खाती-पीती नहीं है। होश में आने के बाद जब डॉक्टरों ने उससे खाने-पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह काफी मोटी है। वह कोरियन मॉडल्स जैसा बनना चाहती है। उसकी मानसिक स्थिति देख किशोरी को मनोरोग विभाग भेज दिया गया, जहां काउंसलिंग करने से पता चला कि वह एनोरेक्सिया नर्वोसा मानसिक विकार की चपेट में हैं। उसका उपचार शुरू कर दिया गया है।