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ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में जांच सुविधाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। यहां चार दिन से सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है। इसके चलते जांच प्रभावित हो रही है और रोजाना 20 से 30 मरीजों को बिना जांच कराए ही लौटना पड़ रहा है। जांच की सुविधा न मिलने से मरीजों को महानगरों का रुख करना पड़ रहा है। वहां सीटी स्कैन कराने में तीन से चार हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है।मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन जांच की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि, न्यूरो सर्जन न होने के कारण मस्तिष्क संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को यहां उपचार नहीं मिल पाता है। उन्हें केवल जांच की सुविधा मिलती है। सिर में चोट, ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों की समस्या, हड्डियों में फ्रैक्चर सहित अन्य स्थितियों में चिकित्सक सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन करीब 35 से 40 मरीज जांच कराने पहुंचते हैं।वर्तमान में मशीन खराब होने से जांच प्रभावित है। ऐसे में मरीज जांच के लिए सेंटर के बाहर इंतजार करते रहते हैं। बाद में मशीन खराब होने की जानकारी मिलने पर उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। सीएमएस डॉ. गजेंद्र सिंह ने बताया कि कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जांच नहीं हो पा रही है। जल्द ही मशीन ठीक कराई जाएगी।