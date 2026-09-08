Jhansi News: खुद को एसबीआई कर्मी बताकर जालसाज ने युवती को ठगा

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झांसी। बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर जालसाज ने युवती से 26 हजार रुपये ठग लिए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा निवासी आरांसी शिंदे ने पुलिस को बताया कि 12 मई को बैंक की नौकरी का इंटरव्यू देने गई थी। यहां आदित्य सिंह नामक युवक से उसकी मुलाकात हुई। उसने खुद को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में क्लर्क बताते हुए नौकरी लगवाने की सिफारिश का भरोसा दिया।इसके बाद उसने आरंसी से रुपये मांगे। आरोपी ने ऑनलाइन माध्यम से 20 हजार रुपये ले लिए। कई महीने तक आदित्य ने संपर्क नहीं किया। परिणाम आने के बाद आरांसी को जालसाजी का पता चला। युवती के छानबीन करने पर मालूम चला कि आदित्य कई लोगों को शिकार बना चुका है। एसएसपी से शिकायत के बाद सोमवार को मामला दर्ज कर लिया गया। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जयप्रकाश चौबे के मुताबिक, आरोपी आदित्य सिंह समेत जिस खाते में रकम मंगवाई गई उसके संचालक सुमित कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू करा दी गई है।