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Jhansi News: करंट लगने से बुजुर्ग किसान की मौत

Tue, 06 Oct 2026 01:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:06 AM IST
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Elderly farmer dies of electrocution
खेत में काम करते समय हुआ हादसे का शिकार
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अमर उजाला ब्यूरो /संवाद
झांसी /चिरगांव। धान के खेत से पानी निकालने गए बुजुर्ग किसान की करंट लगने से मौत हो गई। सोमवार दोपहर खेत में लगी मोटर का तार उठाकर किनारे करते समय वह करंट की चपेट में आ गए। परिजन उनको तुरंत लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, यहां उनकी मौत हो गई। पुसिल ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।


थाना चिरगांव के बझेरा गांव निवासी जसवंत राजपूत (69) खेती-किसानी करते थे। परिवार में पत्नी मालती के अलावा बेटा भारत सिंह एवं बेटी उषा है। दोनों की शादी हो चुकी। परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह जसवंत धान के खेत से पानी निकालने के लिए गए थे। वहां काम करने वालों लोगों की मदद से मोटर चालू करके पानी बाहर करा रहे थे। पानी के अंदर ही बिजली का तार पड़ा था। इसे उठाकर किनारे करते समय वह करंट की चपेट में आ गए। जोरदार झटका लगने से वह अचेत हो गए। चिरगांव थाना प्रभारी बलिराज शाही के मुताबिक, जसंवत की करंट लगने की मौत हुई है।
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