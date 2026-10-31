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Jhansi News: उल्दन क्षेत्र में हुईं चोरियों के खुलासे की मांग

Sat, 31 Oct 2026 01:45 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:45 AM IST
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Demand for the resolution of theft cases in the Uldan area
संवाद न्यूज एजेंसी
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मऊरानीपुर। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कमलेश लंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उल्दन क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।
किसानों ने बताया कि विगत एक वर्ष से उल्दन क्षेत्र में कई चोरियां हुई हैं। पुलिस अभी तक उनका कोई खुलासा नहीं कर पाई है। कुछ दिन पूर्व बंगरा की बस्ती में हुई चोरी का भी पता नहीं चला। क्षेत्र में कच्ची शराब और जुआ धड़ल्ले से चल रहा है। इन गतिविधियों के कारण चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इससे किसान और आम जनमानस बेहद परेशान व भयभीत हैं।
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किसानों ने थाना प्रभारी की मनमानी कार्यशैली पर गहरा रोष व्यक्त किया। उनका आरोप है कि थाना प्रभारी का बर्ताव खराब है। इस कारण लोग अपनी समस्या बताने से भी डरते हैं। इससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। यूनियन ने थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि यह मांग पूरी नहीं हुई, तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे।
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इस दौरान तहसील अध्यक्ष राजाराम राजपूत, पंकज अहिरवार, रामनरेश, वृजकिशोर कुशवाहा, लच्छीराम कुशवाहा, बैकुण्ठ राजपूत, परमानंद आदि उपस्थित रहे।
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