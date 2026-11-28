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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने मुख्य दोषी दीपक यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया। वहीं, उसके पिता, बहन, बुआ और एक अन्य दोषी को परिजनों को धमकी देने के मामले में कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एडीजे कनिष्क सिंह ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 27 अप्रैल 2022 को नवाबाद थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका लापता हो गई थी। उसकी मां ने पुलिस को बताया था कि बेटी के गायब होने के बाद दीपक का फोन आया। उसने बेटी के अपने पास होने की जानकारी दी, लेकिन उसे छोड़ने नहीं आया। आरोप था कि दीपक ने बेटी को वापस मांगने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मां की तहरीर पर नवाबाद थाने में दीपक और उसके परिजनों समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी चंद्रप्रकाश शर्मा ने पैरवी की। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दीपक को आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराया।मुख्य आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्मानादीपक यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपहरण की धाराओं में उसे तीन-तीन वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया।अन्य दोषियों को एक से दो वर्ष की सजाअदालत ने दीपक के पिता भारत सिंह यादव को धारा 504 के तहत एक वर्ष और धारा 506 के तहत दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर कुल नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दीपक की बुआ किरन देवी और बहन सोनम को धारा 506 के तहत दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों को धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। वहीं, पूंछ निवासी लाखन सिंह को धारा 506 के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।