{"_id":"6b0aea174f4a2ecd1b08d01a","slug":"video-the-torch-was-lit-feet-began-to-dance-and-st-francis-convent-resonated-with-the-spirit-of-sportsmanship-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मशाल जली, कदम थिरके और खेल भावना से गूंजा सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

झांसी। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में शनिवार को वार्षिक खेल दिवस एवं पीटी डिस्प्ले-2026 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन का शुभारंभ झांसी प्रांत के बिशप मोस्ट रेव. पीटर परापुल्लिल ने प्रार्थना के साथ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल आनंदिता बसु (रजिस्ट्रार, एमएच), मोस्ट रेव. पीटर परापुल्लिल, सिस्टर दीपा सीजे (प्रोविजनल सुपीरियर, दिल्ली प्रोविंस) और डॉ. नीति शास्त्री उपस्थित रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्या सिस्टर मर्लिन एवं प्रबंधक सिस्टर डिग्ना ने पौधा और स्मृति चिह्न भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ वर्ग की स्पोर्ट्स कैप्टन सान्वी भार्गव ने मशाल प्रज्ज्वलित कर की। इसके बाद विभिन्न सदनों की छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। बिशप की अध्यक्षता में हेड गर्ल दिव्यांगना सिंह गुर्जर और छात्र परिषद की सदस्यों ने खेल भावना बनाए रखने की शपथ ली। छात्राओं ने स्कूल गान भी प्रस्तुत किया। कक्षा छह से 12वीं तक की छात्राओं ने 50, 100, 200 और 400 मीटर दौड़, रस्सीकूद, लंबी कूद, बैटन रिले और सामूहिक पीटी में उत्साहपूर्वक भाग लिया। 'सिम्फोनिया फेस्टिवल : हार्मनी ऑफ पीस' थीम पर छात्राओं ने रंग-बिरंगे परिधानों में आकर्षक ड्रिल प्रस्तुत कर शांति, एकता और सद्भाव का संदेश दिया। एनसीसी की छात्राओं और स्कूल बैंड की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में भी छात्राओं ने टीम भावना का परिचय दिया। मुख्य अतिथि कर्नल आनंदिता बसु ने छात्राओं के टीमवर्क और प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने जिस लगन, परिश्रम और सहभागिता से अपनी प्रतिभा दिखाई, उसे देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने प्रतिष्ठित विद्यालय के वार्षिक आयोजन का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्य अतिथि ने विजेता प्रतिभागियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। मेरी वार्ड हाउस को चैंपियनशिप ट्रॉफी और असीसी हाउस को उपविजेता की ट्रॉफी प्रदान की गई। अंत में हेड गर्ल दिव्यांगना सिंह गुर्जर ने अतिथियों, प्रबंधन समिति, शिक्षकों, अभिभावकों, कर्मचारियों और छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्या सिस्टर मर्लिन ने छात्राओं के परिश्रम और प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

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