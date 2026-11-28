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प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन भोजन की थाली और खाना खाते बच्चों की अधिकतम पांच तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। फल और दूध वितरण का फोटो भी इस एप पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अब तक विद्यालयों में एमडीएम पंजिका में भोजन करने वाले बच्चों की संख्या दर्ज कर रिकॉर्ड रखा जाता था। नई व्यवस्था में अब तस्वीरों को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। इससे अधिकारियों को भोजन की उपलब्धता और निर्धारित मेन्यू के पालन की जानकारी मिलेगी। साथ ही भोजन की गुणवत्ता में कमी या वितरण में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।तस्वीर अपलोड कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक कीशासन के निर्देशों के अनुसार, सोमवार को दिए जाने वाले फल और बुधवार को वितरित होने वाले दूध की तस्वीर भी एप पर अपलोड करनी होगी। भोजन वितरण की तस्वीरें नियमित रूप से अपलोड कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी। मुख्यालय स्तर से भी इन तस्वीरों की समीक्षा की जाएगी।वर्जनशासन के निर्देशों के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम व्यवस्था की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानाध्यापकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।-जितेंद्र कुमार, बीएसए