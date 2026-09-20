Jhansi News: कक्षा नौवीं की छात्रा फंदे पर झूली, मौत

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झांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महावीरन मोहल्ले में एक 14 साल की छात्रा का शव फंदे पर झूलता मिला। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और कोचिंग से लौटने के बाद उसने यह कदम उठाया। परिजन और पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं।सुरेंद्र सिंह परिहार की बेटी ईशू परिहार शुक्रवार दोपहर स्कूल से घर लौटी थी। शाम 4 बजे वह कोचिंग गई और वहां से अपने भाई शिव को घर भेज दिया। ईशू अपनी सहेलियों के साथ घर आई और फिर एक सहेली के घर किताब लेने चली गई। शाम करीब 7:30 बजे वह घर लौटी और अपने कमरे में फांसी लगा ली। नवाबाद थाना प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया है। प्रेमनगर थाना पुलिस मामले की आगे की जांच करेगी।जांच जारी, कारण अज्ञातपिता सुरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि ईशू पढ़ाई में बेहद होशियार थी और 8वीं कक्षा में उसके करीब 78 फीसदी अंक आए थे। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था और घर में कोई विवाद भी नहीं हुआ था। परिजनों को पढ़ाई को लेकर भी कोई तनाव नहीं दिखा। ईशू ने यह कदम क्यों उठाया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने सहेलियों से भी पूछताछ की है, लेकिन वे भी कुछ नहीं बता पाई हैं।