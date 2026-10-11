फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Chief Engineer inspected the electrical substations.

Jhansi News: मुख्य अभियंता ने किया विद्युत उपकेंद्रों का निरीक्षण

Sun, 11 Oct 2026 02:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Chief Engineer inspected the electrical substations.
बंगरा। विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कई विद्युत उपकेंद्रों और पावर हाउसों का जायजा लिया। झांसी के मुख्य अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह और अधीक्षण अभियंता अफरोज आलम ने यह संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने बंगरा, सकरार और मऊरानीपुर के उपकेंद्रों का दौरा किया। मशीनरी उपकरणों और कर्मचारियों के कामकाज की जांच की गई। अभिलेखों और दस्तावेज का भी अवलोकन किया गया। ग्राम पलरा में छह लाख रुपये से अधिक के बकायेदार की समस्या हल की गई। उपभोक्ताओं को समय पर बिल जमा करने के लिए जागरूक किया गया। कर्मचारियों को अधिक राजस्व वसूली और सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश मिले। अवर अभियंता अरुण कुमार और उपखंड अधिकारी अनिरुद्ध मौर्य को भी निर्देश दिए गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed