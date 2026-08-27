-बीयू: कई पाठ्यक्रम में 50 फीसदी ही प्रवेश

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झांसी। बीयू के कई पाठ्यक्रमों में सीटें फुल होना तो दूर की बात अब तक 50 फीसदी भी दाखिले नहीं हुए। सबसे कम दाखिले एन्वायरमेंट साइंस में हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बीयू प्रशासन कई पाठ्यक्रम होमसाइंस, एन्वायरमेंट साइंस, एमबीए टूरिज्स में प्रवेश कम होने की वजह से काफी चिंतित है। इसके चलते जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ज्यादा आवेदन आए थे, उन विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए कहा जा रहा है। कुलसचिव का कहना है कि गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा प्रवेश हुए हैं। कुछ पाठ्यक्रम में कम प्रवेश हुए हैं, जिनकी खाली सीटों को भरने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।