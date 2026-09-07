Jhansi News: शहजाद नदी किनारे मिले शव की पहचान, बीए प्रथम वर्ष का था छात्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार सुबह गोविंद सागर बांध के गेट बंद होने पर शहजाद नदी का जलस्तर कम हुआ था। इसी दौरान गोविंद नगर के मिलन क्षेत्र में किशोर का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया था। सोमवार को कमलेश राय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के पास पहुंचे। उन्होंने अपने लापता पुत्र दीपेश राय की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक ने उन्हें मिले शव की फोटो दिखाई। कमलेश राय ने उसकी पहचान अपने पुत्र दीपेश राय के रूप में की। दीपेश एक निजी महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था।मौत का कारण और पुलिस कार्रवाईदीपेश के पिता कमलेश राय ने मौत का कारण अज्ञात बताया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने शव की पहचान होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चलेगा।