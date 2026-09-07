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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Body found by the river identified as Shahzad; he was a first-year BA student.

Jhansi News: शहजाद नदी किनारे मिले शव की पहचान, बीए प्रथम वर्ष का था छात्र

Mon, 07 Sep 2026 11:04 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:04 PM IST
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Body found by the river identified as Shahzad; he was a first-year BA student.
ललितपुर। गोविंद सागर बांध के डाउन स्ट्रीम में शहजाद नदी किनारे मिले एक शव की पहचान हो गई है। मृतक मोहल्ला शिवनगर निवासी 17 वर्षीय छात्र दीपेश राय था। वह 5 सितंबर को कंप्यूटर कोचिंग जाने के लिए घर से निकला था।
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रविवार सुबह गोविंद सागर बांध के गेट बंद होने पर शहजाद नदी का जलस्तर कम हुआ था। इसी दौरान गोविंद नगर के मिलन क्षेत्र में किशोर का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया था। सोमवार को कमलेश राय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के पास पहुंचे। उन्होंने अपने लापता पुत्र दीपेश राय की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक ने उन्हें मिले शव की फोटो दिखाई। कमलेश राय ने उसकी पहचान अपने पुत्र दीपेश राय के रूप में की। दीपेश एक निजी महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था।
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मौत का कारण और पुलिस कार्रवाई
दीपेश के पिता कमलेश राय ने मौत का कारण अज्ञात बताया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने शव की पहचान होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चलेगा।
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