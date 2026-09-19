Jhansi News: परवेज हत्याकांड के आठों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:49 PM IST
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झांसी। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में हुए परवेज हत्याकांड के आठों आरोपियों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रभारी सीजेएम खुशबू धनखड़ ने सभी आरोपियों को एक अक्तूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा। इन आरोपियों में प्रयांश सोनी, जय श्रीवास्तव, साहिल मिश्रा, भूपेंद्र वंशकार शामिल हैं। यश उर्फ बिट्टू शिवहरे, अर्शिल खान, शनि नामदेव और आरक्षी आशीष सिंह भी इनमें शामिल हैं। न्यायालय में दो अभियुक्तों ने खुद को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया था। परंतु अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों की अर्जी निरस्त कर दी। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
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