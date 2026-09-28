Jhansi News: अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गई महिला
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:43 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। कोतवाली क्षेत्र के आशिक चौराहा निवासी गिरजाशंकर यादव के घर की अलमारी से पांच तोला मंगलसूत्र समेत चांदी के जेवर और 8,800 रुपये चोरी हो गए। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली एक महिला पर शक जताते हुए उसके खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गिरजा शंकर ने पुलिस को बताया कि रसोई में रखी लकड़ी की अलमारी में जेवर और नकदी रखी थी।
20 अगस्त को उनकी पत्नी ने आरोपी महिला से अलमारी से कपड़े निकालकर देने को कहा था। अगले दिन अलमारी खोलने पर जेवर और 8,800 रुपये गायब मिले। शाम को आरोपी महिला काम पर नहीं आई। इसके बाद पीड़ित को उस पर शक हुआ। पत्नी के साथ वह आरोपी के घर जा पहुंचा। आरोप है कि उसने झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी। कोतवाल अंजन कुमार सिंह के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है।
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झांसी। कोतवाली क्षेत्र के आशिक चौराहा निवासी गिरजाशंकर यादव के घर की अलमारी से पांच तोला मंगलसूत्र समेत चांदी के जेवर और 8,800 रुपये चोरी हो गए। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली एक महिला पर शक जताते हुए उसके खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गिरजा शंकर ने पुलिस को बताया कि रसोई में रखी लकड़ी की अलमारी में जेवर और नकदी रखी थी।
20 अगस्त को उनकी पत्नी ने आरोपी महिला से अलमारी से कपड़े निकालकर देने को कहा था। अगले दिन अलमारी खोलने पर जेवर और 8,800 रुपये गायब मिले। शाम को आरोपी महिला काम पर नहीं आई। इसके बाद पीड़ित को उस पर शक हुआ। पत्नी के साथ वह आरोपी के घर जा पहुंचा। आरोप है कि उसने झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी। कोतवाल अंजन कुमार सिंह के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है।
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