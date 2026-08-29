Jaunpur News: बिना पंजीकरण अस्पताल-अल्ट्रासाउंड सेंटर मिलने पर करें कड़ी कार्रवाई

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डीएम ने जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा के दौरान सभी एंबुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं और निर्धारित मानकों की जानकारी वाले स्टीकर चस्पा कराने को कहा। लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस में सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध रखने और उन्हें पूरी तरह क्रियाशील रखने के निर्देश दिए।सर्पदंश के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने को कहा। अधिक सर्पदंश वाले गांवों में ग्राम प्रधानों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्पदंश से होने वाली मौतों को न्यूनतम किया जाना है। टीबी मरीजों को उपचार और लक्षण, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक करने को कहा गया। डेंगू मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा कर प्रभावित क्षेत्रों में निरोधात्मक गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए गए। आरोग्य मेलों का आयोजन भी निर्धारित मानकों के अनुसार कराने को कहा। संवाद